جامعة كفرالشيخ تختتم المهرجان الرياضي الأول

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اختتمت جامعة كفرالشيخ، فعاليات المهرجان الرياضي الأول للأسر الطلابية للجامعات المصرية، بالاشتراك مع وزارة الشباب والرياضة، والذي نظمته جامعة كفرالشيخ والذى استمر خلال الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر، بمشاركة الجامعات المصرية، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أشرف صبحي، وزيرالشباب الرياضة، ومحافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، والدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة.

وشارك فيه 28 جامعة مصرية، بإجمالي مشاركين بلغ 700 طالب وطالبة. جاء ذلك بحضور الدكتور طايع عبداللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية والدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة وأمين عام الجامعة الدكتور على صبري والدكتور أحمد عبدربه مدير عام الإدارة العامة للنشاط الرياضى الطلابى بوزارة الشباب والرياضة.

وتمت المنافسة خلال المهرجان في مسابقات «خماسي كرة القدم- تنس الطاولة- كرة السرعة- دارتس- ألعاب ترويحية مفتوحة» في ملاعب كلية التربية الرياضية بالجامعةبإشراف إدارة النشاط الرياضى بالجامعة. وأسفرت النتائج في مسابقات كرة السرعة طلاب المركز الأول جامعة كفر الشيخ الطالب محمد اشرف أنس ،المركز الثاني جامعة الزقازيق الطالب أحمد محمد عبدالله ،المركز الثالث جامعة حلوان الطالب عبدالله طارق محمد، كرة السرعة طالبات المركز الأول جامعة عين شمس الطالبة رنا اسماعيل ابراهيم، المركز الثاني جامعة حلوان الطالبة جويدة سعيد مصطفى، المركز الثالث جامعة كفر الشيخ الطالبة روان محمد عبدالوهاب، الدارتس طلاب المركز الأول جامعة الإسكندرية الطالب علاء محمد حميدا.

أما المركز الثاني جامعة الأقصر الطالب أحمد محمد عمر، المركز الثالث جامعة جنوب الوادي الطالب عبدالرحمن محمد موسى الدارتس طالبات المركز الأول جامعة قناة السويس الطالبة ندى محمود عبدالعزيز، المركز الثاني جامعة أسيوط الطالبة إسراء عطا شرموخ المركز الثالث جامعة الوادي الجديد الطالبة ولاء فريد سيد. الألعاب الترويحية المركز الأول جامعة العريش، المركز الثاني جامعة بني سويف ،المركز الثالث جامعة الإسكندرية، مشروع اتحاد طلاب المركز الأول جامعة سوهاج، المركز الثاني جامعة العريش، المركز الثالث جامعة السويس، كرة القدم المركز الأول جامعة بنها، المركز الثاني جامعة بورسعيد، المركز الثالث جامعة بني سويف، تنس طاولة طلاب المركز الأول جامعة كفر الشيخ الطالب أكرم سيد فؤاد، المركز الثاني جامعة طنطا الطالب خالد شريف فتحي، المركز الثالث جامعة حلوان الطالب عاصم هلال سيد ،وتنس طاولة طالبات المركز الأول جامعة طنطا الطالبة رحمة محمد عبدالحميد، المركز الثاني جامعة الأقصر الطالبة مارينا وجدي حنا، المركز الثالث جامعة الزقازيق الطالبة نورهان محمود كمال. ورحب الدكتور عبدالرازق دسوقي الحضور مؤكداً أهمية النشاط الرياضى في الجامعات ودوره الفعال في تعزيزقيم المنافسة الشريفة بين طلابها مشيراً إلى إهتمام الدولة والقيادة السياسية بالرياضة وحرصها على تبنى المواهب البارزة في كافة الأنشطة الرياضية موجهاً التهنئة للجامعات الفائزة في المهرجان. وفي نهاية فعاليات المهرجان قدم الأستاذ الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تشجيعه واهتمامه بالشباب، كما قدم الشكر للأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسيد اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ على اهتمامهم ورعايتهم للمهرجان الرياضي الأول للأسر الطلابية للجامعات المصرية، ثم سلم الجوائز والميداليات على الطلاب والطالبات الفائزين.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بالتعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة والجامعة وفي ذات السياق كرم الدكتور دسوقي العاملين بإدارات رعاية الشباب بالجامعة على الجهود المبذولة لنجاح هذا المهرجان، متمنيا للجميع دوام النجاح والتوفيق. ووجه د. دسوقي شكره للقائمين على تنفيذ المهرجان مشيرا إلى أهمية الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الجامعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

قال الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن المهرجان يأتي في إطار تفعيل خطة الجامعة للأنشطة الطلابية مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بمشاركة 28 جامعة مصرية وذلك بهدف توسيع نسبة المشاركة وقاعدة المستفيدين من ممارسة الأنشطة.

ونقل الدكتور طايع عبداللطيف، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، خلال كلمته تحيات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لرئيس جامعة كفرالشيخ وقال إن الوزارة تعمل خلال الفترة السابقة على إعداد خطة متكاملة لتنفيذ كافة الأنشطة الطلابية، مشيرًا إلى عودة جميع الأنشطة الطلابية إلى طبيعتها مشيدا بتنظيم المهرجان موجها الشكر إلى إدارة جامعة كفرالشيخ وجميع منسوبيها وخصوصا الإدارة العامة لرعاية الشباب وإدارة العلاقات العامة والإعلام.

وفي كلمته نقل أحمد عبدربه مدير عام الإدارة العامة للنشاط الطلابي بوزارة الشباب والرياضة تحيات وزير الشباب والرياضة لجامعة كفرالشيخ مشيدا بمشاركة الجامعة في مختلف المسابقات الرياضية وتعاونها المستمر لصالح طلابها مشيدابنجاح المهرجان موجها الشكر والتقدير إلى إدارة جامعة كفرالشيخ.