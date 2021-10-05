مصرع عامل وإصابة ١٠ أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بسوهاج

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لقى اليوم عامل مصرعه، وأصيب ١٠ أشخاص آخرون بإصابات وجروح وكسور متفرقة، في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص على طريق سوهاج / البحر الأحمر بدائرة مركز أخميم في شرق محافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم، بورود بلاغ بإنقلاب سيارة ميكروباص ووجود متوفى ومصابين بالطريق الصحراوي الشرقي بالكيلو 110 بإتجاه البحر الأحمر، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، وضباط مباحث المديرية.

وتبين من المعاينة والفحص للرائد إبراهيم صقر رئيس مباحث مركز أخميم، ومعاونه النقيب محمد عماد الكشكى، أنه أثناء سير سيارة «ميكروباص» قيادة طارق. ح. ا «26 سنة- سائق» ويقيم بدائرة طهطا، إختلت عجلة القيادة في يده مما إدي إلى إنقلابها على جانب الطريق، ونتج عن الحادث مصرع ياسر. ع. ز «35 سنة- عامل» ويقيم بذات الناحية، وإصابة قائد السيارة، و٩ أشخاص آخرين من بينهم ٣ أطفال (وجميعهم من أسرة واحدة ويقيمون بمدينة طهطا)، بإصابات وكسور وجروح متفرقة.