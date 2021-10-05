عودة الحركة المرورية بطريق مديرية أمن القليوبية بعد رفع آثار سيارة محملة بالزيت

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عادت الحركة المرورية على طريق مديرية أمن القليوبية بعد رفع أثار حادث انقلاب سيارة محملة بالزيوت أمام المعصرة ما أدى إلى غلق الطريق بسبب الكمية الكبيرة للزيوت وتم الدفع بسيارات مجلس المدينة لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها.

تلقى المهندس على عبدالستار رئيس مركز ومدينة بنها بلاغا غرفة عمليات مجلس المدينة يفيد إنقلاب سيارة محملة بالزيوت أمام المعصرة مما أدى إلى توقف الحركة المرورية دون حدوث إصابات

انتقل ياسر إبراهيم وحماده وهدان نائبا رئيس مدينة ومركز بنها إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بلودر وسيارة محملة بالرمال الخشنة لإزالة الزيت من على الطريق، بمساعدة الحماية المدنية وإدارة مرور بنها حفاظا على سلامة المواطنين وتيسير الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها.

وفى السياق قررت نيابة شبين القناطر التصريح بدفن سيدتين صدمهما أتوبيس يقوده طفل والتحفظ على الاتوبيس واستدعاء صاحب الاتوبيس ومعرفة عما إذا كان معه رخصة قيادة سارية من عدمه وسؤاله حول الواقعة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شبين القناطر، يفيد بتلقيه بلاغا بتصادم أتوبيس رحلات رقم «ا س 7315» أثناء قيام طفل بقيادته فاصطدم بسيدتين مما أدى إلى مصرعهما في الحال.

انتقل على الفور مدير المباحث الجنائية بالمديرية، رئيس فرع البحث الجنائي، والفحص تبين مصرع كل من «س.ا»، ربة منزل و«ه. ز» أثناء مرورهم بالطريق داخل قرية نوى اصطدم الأتوبيس بهما مما أدى إلى مصرعهما وتم نقل الجثتين للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.