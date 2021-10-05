«نيولوك التدريبات».. طريقة جديدة لموسيماني في مران الأهلي وسعادة من اللاعبين

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قال الإعلامي أحمد شوبير، إن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، بدأ في اعتماد طرق تدريبية جديدة داخل الفريق

وكان طريقة موسيمان التدريبيبة لاقت نقدًا فنيًا في التفرة الاخيرة، بسبب اعتماد المدرب الجنوب أفريقي على المحاضرات النظرية المطولة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم، إن موسيماني عاد بنيولوك جديد في التدريبات على حد وصفه، وهو الأمر الذي أسعد اللاعبين.

وأضاف شوبير: «موسيماني بدأ في تطوير طريقته التدريبية وإضافة تمارين جديدة وهذه الطريقة الحديثة، أسعدت اللاعبين، والذين اشتكوا لفترات من المحاضرات النظرية الطويلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الحرس الوطني في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الأهلي حامل اللقب وبطل دوري أبطال أفريقيا 10 مرات، نظيره بطل النيجر يوم 16 أكتوبر الجاري في الدوري التمهيدي لدوري الابطال.

موعد مباراه الاهلي القادمة

موعد مباراه الاهلي القادمة امام الحرس الوطني بطل النيجر بذهاب دور الـ 32 لدوري الأبطال الأفريقى هو يوم 16 أكتوبر الجارى.

وسيخوض المارد الاحمر مباراتي دور الـ32 ذهابا وإيابا معتمدا على جميع عناصر الفريق المتواجدين منذ الموسم الماضي ولن يشارك في اللقاء أي لاعب من الصفقات الجديدة والتي تعاقد معها الأهلي في الانتقالات الصيفية لعدم قيدهم في القائمة الأولى.

ويغيب محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي عن مباراة فريقه أمام الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحصل أفشة على إذن من الجهاز الفني بالغياب عن "ضربة البداية" للأهلي في بطولة أفريقيا النتسحة الحالية بسبب عقد قرانه يوم 14 أكتوبر الجاري .