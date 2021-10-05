الأمم المتحدة تمنع مندوب إسرائيل من عرض منشور لهتلر

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منع أفراد الأمن التابعون للأمم المتحدة، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان من إحضار ملصق عرض إلى الجمعية العامة يظهر منشورًا على وسائل التواصل الاجتماعي لمعلم في وكالة -غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين- الأونروا يمجد هتلر.

وذكر إردان خلال خطابه العام أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، «أرى أنها سابقة خطيرة للغاية هنا، تمنع حريتي في التعبير، وتمنع حريتي في التعبير، وتخفي الحقيقة عن الأمم المتحدة».

وكان ينوي عرض المنشور خلال مناقشة حول وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين، حتى يتمكن من توضيح قلقه بشأن مشكلة التحريض في مدارس الأونروا.

وتابع: «لقد صدمت لأنني أحضرت معي هنا صورة لمدرس في الأونروا يمجد أفظع قاتل جماعي في التاريخ، أدولف هتلر للأسف، بشكل صادم، مُنعت من إحضار هذه الصورة من أجل مشاركة هذا الدليل مع الآخر السفراء الموقرين هنا».

بدوره، بيّن المتحدث باسم الأمم المتحدة لصحيفة جيروزاليم بوست، أن بروتوكول الأمم المتحدة يمنع السفراء من استخدام الدعائم عند إلقاء الخطب.

وأكد المتحدث، أن رؤساء الدول الذين يتحدثون خلال الجلسات الافتتاحية رفيعة المستوى التي تعقد كل سبتمبر، يمكنهم القيام بذلك.

واستمعت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الاثنين إلى تقرير من المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، حول تحديات خدمة 5.7 مليون لاجئ فلسطيني في لبنان وسوريا والأردن وغزة والضفة الغربية، والقدس الشرقية.

وتناول لازاريني مزاعم التحريض ومعاداة السامية في بعض الفصول الدراسية، وفي بعض منشورات موظفيها على وسائل التواصل الاجتماعي، والأونروا تستخدم مناهج البلد المضيف بما يتماشى مع أفضل الممارسات في تعليم اللاجئين.

وقال إن «المدارس تعلم طلابها حقوق الإنسان وحل النزاعات والتسامح، والمساواة بين الجنسين والديمقراطية».

وقال لازاريني: «لنكن واضحين، لدى الأونروا سياسة عدم التسامح مطلقا مع خطاب الكراهية أو التحريض أو التمييز أو العداء أو العنف.

وأردف: «لكنني أدرك تمامًا أننا نعمل في بيئة شديدة الانقسام، ومشحونة عاطفياً حيث لا يوجد أي خطر».

وأوضح لازاريني، أنه خلال 30 عامًا من الخبرة الإنسانية، لم ير أبدًا منظمة بذلت قصارى جهدها لتتماشى مع القيم الإنسانية.

وأكّد أنه «نقوم بمراجعة جميع الكتب المدرسية في الدول المضيفة لتحديد الفقرات التي لا تتماشى مع مبادئ أو قيم الأمم المتحدة، يتم حذف أي فقرات تشيد بالعنف، مهما كان السياق».

واتهم من يهاجم الأونروا بالسعي لتشويه سمعتها لأسباب سياسية.

وأشار لازاريني، إلى أنّ «الهجمات ذات الدوافع السياسية على نظامنا التعليمي وعلى نطاق أوسع ضد الوكالة تتزايد في وتيرتها وعدوانها».

وأضاف أن «الذين يقفون وراء هذه الهجمات لا يحترمون رفاه الأطفال الفلسطينيين اللاجئين».

ونوه إلى أن «هدفهم هو نزع الشرعية عن الوكالة من خلال تقويض حقوق الفلسطينيين»، بحسب لازاريني.

من ناحيته قال إردان، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن هجومه على الأونروا كان واقعيًا وليس سياسيًا.

وأردف إردان، إن «حماس أقامت أنفاقاً إرهابية تحت مدارس الأونروا وخزنت الأسلحة».

وذكر أن «الكتب المدرسية المستخدمة في مدارس الأونروا تمجد الإرهابيين وتسمي اليهود بمساعدي الشيطان وعرض الخرائط التي تمحو إسرائيل».

وتابع إردان إن «الأونروا جزء من المشكلة وليس الحل، وقد حان الوقت لكي يحاسبها المجتمع الدولي».