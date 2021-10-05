أخبار عاجلة

غدًا.. انطلاق بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية -
رسميًّا واستجابةً للأهالي.. تفعيل "مواقف منافذ مكة الـ5" للشاحنات والصهاريج -
الموارد البشرية: إيقاع العقوبة بحق منشأة اشترطت جنسية محددة للتوظيف -
"السوق السوداء للعمالة المنزلية".. سماسرة ومكافحة وهروب وهذا هو الحل -
مركز بلاغات العنف الأسري يتفاعل مع هاشتاق "#انقذو_فتو_وتالا_من_ابوهم" -
يديرها "الشهري".. "غرفة الرياض" تنظم ورشة عمل إجراءات كود البناء السعودي -
"صحة الطائف": تخفيض الإحالات المرضية إلى القطاع الخاص بنسبة 83 % خلال عام -
"فودكس" لـ"سبق": وفرنا تجربة رقمية متكاملة للعملاء بمعرض الرياض الدولي للكتاب -
إعلان النتائج الأولية للانتخابات العراقية -
تعرف علي اخر اسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 12 اكتوبر 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزيرة الصحة: ربط إلكتروني مع لإتاحة معلومات المسافرين للمملكة والتأكد من تطعيمهم

Print
وزيرة الصحة: ربط إلكتروني مع السعودية لإتاحة معلومات المسافرين للمملكة والتأكد من تطعيمهم وزيرة الصحة: ربط إلكتروني مع لإتاحة معلومات المسافرين للمملكة والتأكد من تطعيمهم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، خلال اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء، إلى مستجدات حملة «معاً نطمئـن»، قائلة إنه تم تغطية 22 محافظة منذ انطلاق الحملة، حتى يوم أمس، حيث تم تسجيل 150 ألفًا و245 مواطنًا على الموقع الإلكتروني للوزارة الخاص بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا من خلال الحملة، كما تم تقديم التوعية لأكثر من 175 ألف مواطن.

وقالت الوزيرة إنه في ضوء الإجراءات العالمية المتخذة للحد من انتشار والتوجه العالمي للاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم باللقاحات المضادة للفيروس وحرصًا على تيسير إجراءات السفر للمواطنين المصريين إلى المملكة العربية ، تم الاتفاق مع وزير الصحة السعودي على التعاون وتنفيذ الربط الإلكتروني مع وزارة الصحة بالمملكة؛ لإتاحة المعلومات الخاصة بالمسافرين من إلى المملكة للتأكد من تلقيهم اللقاحات المحددة من قبل السلطات الصحية السعودية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مستجدات الوضع الحالي لمعدلات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى الجمهورية وعلى المستوى العالميّ، وموقف تلقي المواطنين للقاحات المضادة للفيروس، وموقف تصنيعها محليًا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تتحرك في منطقة آمنة .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

تتحرك في منطقة آمنة .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

«القومي للأطفال» يفتح باب التقدم لورشة «مواهب مصر»..تعرف على كيفية المشاركة

«القومي للأطفال» يفتح باب التقدم لورشة «مواهب مصر»..تعرف على كيفية المشاركة

حكومة مصر: لن نسمح بأزمة مياه في البلد

حكومة مصر: لن نسمح بأزمة مياه في البلد

منتخب مصر يكتسح ليبيا بثلاثية في تصفيات كأس العالم

منتخب مصر يكتسح ليبيا بثلاثية في تصفيات كأس العالم