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أشارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، خلال اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء، إلى مستجدات حملة «معاً نطمئـن»، قائلة إنه تم تغطية 22 محافظة منذ انطلاق الحملة، حتى يوم أمس، حيث تم تسجيل 150 ألفًا و245 مواطنًا على الموقع الإلكتروني للوزارة الخاص بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا من خلال الحملة، كما تم تقديم التوعية لأكثر من 175 ألف مواطن.

وقالت الوزيرة إنه في ضوء الإجراءات العالمية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا والتوجه العالمي للاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم باللقاحات المضادة للفيروس وحرصًا على تيسير إجراءات السفر للمواطنين المصريين إلى المملكة العربية السعودية، تم الاتفاق مع وزير الصحة السعودي على التعاون وتنفيذ الربط الإلكتروني مع وزارة الصحة بالمملكة؛ لإتاحة المعلومات الخاصة بالمسافرين من مصر إلى المملكة للتأكد من تلقيهم اللقاحات المحددة من قبل السلطات الصحية السعودية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مستجدات الوضع الحالي لمعدلات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى الجمهورية وعلى المستوى العالميّ، وموقف تلقي المواطنين للقاحات المضادة للفيروس، وموقف تصنيعها محليًا.