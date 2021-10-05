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القبض على «عربيين» متلبسن بالاتجار بالنقد الأجنبي في القاهرة

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القبض على «عربيين» متلبسن بالاتجار بالنقد الأجنبي في القاهرة القبض على «عربيين» متلبسن بالاتجار بالنقد الأجنبي في القاهرة

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، من ضبط شخصين يحملان جنسية إحدى الدول، متلبسن بالاتجار بالنقد الأجنبي، في القاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصين يحملان جنسية إحدى الدول، يعملان بمحل لتجارة الأقمشة بالقاهرة، بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة بالمخالفة لأحكام القانون.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطهما بالمحل عملهما حال قيامهما بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات «محلية وأجنبية»، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

المصرى اليوم

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