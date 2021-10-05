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الإسماعيلي يبحث عن ضم هداف سوبر قبل غلق الميركاتو الصيفي

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الإسماعيلي يبحث عن ضم هداف سوبر قبل غلق الميركاتو الصيفي الإسماعيلي يبحث عن ضم هداف سوبر قبل غلق الميركاتو الصيفي

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يبحث الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة طلعت يوسف، عن تدعيم الفريق بمهاجم إفريقي مميز، قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلمت «المصري اليوم» أن الجهاز الفني يختبر ثلاثة لاعبين أفارقة في الفترة الحالية، على رأسهم المهاجم الزامبي جاستن شونجا، الذي وصل إلى القاهرة أول أمس الاثنين، وذلك لاختيار أفضلهم لتدعيم هجوم الفريق، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويأمل طلعت يوسف، في ضم مهاجم إفريقي مميز، قبل غلق باب الانتقالات الصيفية بعد غدٍ الخميس، لحل الأزمة التي يعاني منها الفريق في مركز قلب الهجوم، خاصة بعد رحيل التونسي فخر الدين بن يوسف، الذي انضم إلى صفوف بيراميدز.

يُذكر أن الإسماعيلي يدعم صفوفه حتى الآن بالتعاقد مع كل من عصام صبحي، ظهير أيمن المقاصة، وأحمد عادل عبدالمنعم، حارس مرمى الجونة والليبي محمد الترهوني، ظهير أيسر نادي سموحة وأحمد عيد ظهير أيمن نادي وعمر رضوان حارس مرمى طلائع الجيش .

المصرى اليوم

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