«عبدالمجيد»: بدء تلقي الصحفيين للقاح كورونا بمقر النقابة

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أعلن ايمن عبدالمجيد، وكيل نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، عن استقبال النقابة، اليوم الثلاثاء، لجنة من وزارة الصحة، لمنح الزملاء الصحفيين تحصين كورونا، بداية من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الثالثة عصرًا.

وأعرب «عبدالمجيد»، عن تقديره لما تبذله الدولة المصرية في ملفات الصحة، بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة المبادرات الرئاسية، والتأمين الصحي الشامل، والنجاح المشهود في مواجهة فيروس كورونا بشقيه العلاجي والوقائي.

وأضاف: «أتوجه بالشكر لوزارة الصحة بقيادة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وقطاع الطب الوقائي، والأطقم المساعدة، لما يبذلونه من جهود في مواجهة فيروس كورونا المستجد، ونطمئن الزملاء أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، والتنظيمية لتسهيل عمل الفريق، وتيسير حصول الزملاء المسجلين على الخدمة بسهولة ويسر».

وتابع: «كل الترتيبات تم اتخاذها، وهناك أرقام بترتيب دخول مقر النقابة، والمسرح مجهز، فضلا عن أماكن للانتظار، تم إعدادها بالتنسيق مع الزميل محمد شبانة، السكرتير العام، حيث سيتواجد فريق من الطاقم الإداري بالنقابة، لاستقبال اللجنة والزملاء، وتوفير ما يلزم من مطهرات وتعقيم وتنفيذ خطة التنظيم لتيسير حصول الزملاء على الخدمة».

واختتم: «تواصل اللجنة منح الزملاء التحصينات، يومي الثلاثاء، والأربعاء، وجارٍ التنسيق لأيام تالية سيتم الإعلان عنها بالتنسيق مع اللجنة إن شاء الله».