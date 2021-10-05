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طلائع الجيش: عمر جابر عاد لبيراميدز.. ونسعى لضم 3 صفقات جديدة

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طلائع الجيش: عمر جابر عاد لبيراميدز.. ونسعى لضم 3 صفقات جديدة طلائع الجيش: عمر جابر عاد لبيراميدز.. ونسعى لضم 3 صفقات جديدة

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أكد العميد أحمد المهدي، مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، أن ناديه لم يتعاقد مع عمر جابر، ظهير أيمن نادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال أحمد المهدي، في تصريحات تلفزيونية :«لم نتعاقد مع عمر جابر، اللاعب عاد إلى صفوف بيراميدز مرة أخرى، وذلك مقابل تعاقدنا مع الغاني جون أنطوي، مهاجم الفريق السماوي، لمدة مسوم واحد على سبيل الإعارة».

وأشار :«جون أنطوي، ليس أخر صفقات طلائع الجيش، خلال الميركاتو الصيفي، حيث نسعى للتعاقد مع ثلاثة لاعبين قبل غلق باب الانتقالات الصيفية».

وأضاف :«قررنا عدم رحيل أي لاعب من القوام الأساسي للفريق في الفترة الجارية، على رأسهم الثلاثي الحارس محمد بسام، ومهند لاشين وأحمد سمير».

يُذكر أن طلائع الجيش، دعم صفوف خلال الميركاتو الصيفي حتى الأن بالتعاقد مع أكثر من لاعب على رأسهم ميدو جابر، جناح سيراميكا كليوباتترا، ومحمد الصباحي صانع ألعاب الاتحاد السكندري، والكونغولي كازادس كاسينجو ومحمد جابر، لاعبا النادي المصري البورسعيدي، وكريم الطيب مهاجم بيراميدز والمدافع التونسي محمد على الجويني وعبدالرحمن شيكا، لاعب خط وسط الانتاج الحربي.

المصرى اليوم

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