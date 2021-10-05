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«ناصية الفن».. معرض للفن التشكيلي بثقافة المنيا

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«ناصية الفن».. معرض للفن التشكيلي بثقافة المنيا «ناصية الفن».. معرض للفن التشكيلي بثقافة المنيا

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نظم قصر ثقافة المنيا معرض للفن التشكيلى «ناصية الفن»مواهب وإبداعات من شباب الموهوبين ورواد القصر، وافتتح المعرض الدكتورة أية فؤاد الأستاذ المساعد بكلية الفنون الجميلة قسم الرسوم المتحركة، وقومسير المعرض الفنان الشاب نور .

وتضمن المعرض أكثر من ٦٠ عمل فنى متنوع والعديد من البورتريهات والمناظر الطبيعية، والأشغال الفنية بخامات مختلفة معادن، واخشاب، وحلى وغيرها من الخامات المختلفة .

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم لإثراء الحركة الثقافية ولزيادة الوعى الثقافى والفكرى، أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوه العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا برئاسة الاستاذ خالد إسماعيل.

المصرى اليوم

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