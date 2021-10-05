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انعقاد الاجتماع الثامن عشر لرؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون

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انعقاد الاجتماع الثامن عشر لرؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون انعقاد الاجتماع الثامن عشر لرؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون
مشروع خطة التدريب لعام 2021م ـ 2022م والدليل العام المشترك للعمل الرقابي

انعقاد الاجتماع الثامن عشر لرؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون

عقد رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون اليوم اجتماعهم الثامن عشر، عبر الاتصال المرئي، برئاسة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بمملكة البحرين (دولة الرئاسة)، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.
ونُوقِش -خلال الاجتماع- عدد من الموضوعات المتعلقة بعمل دواوين المراقبة والمحاسبة, ومن أهمها: مشروع خطة التدريب لعام 2021م ـ 2022م، والدليل العام المشترك للعمل الرقابي، والبرنامج الزمني لمراجعة أدلة الرقابة المشتركة التي صدرت سابقًا، ومسودة الإطار العام لأدلة الرقابة المشتركة لدواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون، وأيضًا مسودة إجراءات ضمان الجودة لإصدارات فريق عمل قواعد الرقابة للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة بدول مجلس التعاون، واعتماد توصيات الاجتماع (التاسع والعشرين) للجنة التدريب والتطوير.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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