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شاهد.. باقات ورد وهدايا لـ"معلمي الأفلاج" في يومهم العالمي

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جولات ميدانية على المدارس تقديرًا لدورهم في صناعة الأجيال

شاهد.. باقات ورد وهدايا لـ

تفاعلت إدارة تعليم الأفلاج مع اليوم العالمي للمعلم، وقامت قيادات التعليم بالإدارة، بجولات ميدانية على المدارس، والتقت بالمعلمين وقدمت باقات ورد وهدايا لهم؛ مؤكدين أن المعلمين والمعلمات هم نبض التعليم، كما أشارت للوزارة في هاشتاق بهذه المناسبة؛ معربين لهم عن جزيل الشكر والثناء على أداء رسالتهم التعليمية لصناعة أجيال المستقبل.

وكانت وزارة التعليم قد أطلقت اليوم هاشتاق "#شكرًا_نبض_التعليم" بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، شاركت خلاله إدارات التعليم والمدارس في إظهار احتفالاتها بهذه المناسبة التي نوعت فيها فقرات إبراز دور المعلم في صناعة أجيال المستقبل، والتأكيد أن الآمال والتطلعات معقودة عليهم كونهم أدوات نهوض الأمم.

يُذكر أن إدارة تعليم الأفلاج قد أطلقت العديد من الرسائل المتنوعة عنوانها الافتخار ومضمونها الشكر والعرفان بالدور الكبير الذي يقوم به المعلم في صناعة أجيال المستقبل، وعرض لوحات في الطرقات وبنرات تحاكي الإشادة بدور المعلم الذي يعد سر نجاح منظومة التعليم.

شاهد.. باقات ورد وهدايا لـ

شاهد.. باقات ورد وهدايا لـ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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