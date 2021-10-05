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«مسلسل مبينتهيش».. إبراهيم فايق وخالد عليش في تحدي جديد

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«مسلسل مبينتهيش».. إبراهيم فايق وخالد عليش في تحدي جديد «مسلسل مبينتهيش».. إبراهيم فايق وخالد عليش في تحدي جديد

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أعلن الإعلامي خالد عليش مشاركته في تحدي جديد من نوعه، لم يسبق أن قدمه من قبل، ومن المقرر الكشف عنه قريبا، موضحا أنه ليس برنامج مسابقات أو برنامج عادي أو حتى أغنية، بل هو «مسلسل مبينتهيش»، على حد وصفه.

نشر «عليش» صورة جديدة عبر حسابه على إنستجرام، وعلّق عليها كاتبا: «أنا انضميت لـ التحدي، مسلسل ما بينتهيش، الموضوع مش برنامج مسابقات ولا غنوة ولا لقطة ولا برنامج.. دي حاجة كده مش في الكنافة.. قريبا».

من جانبه، أعلن الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق انضمامه لهذا التحدي، ولم يكشف عن تفاصيله هو أيضا، فقط اكتفى بالتعليق عبر حسابه على فيس بوك كاتبا: «أهلاوي ولا زملكاوي؟ مش مهم.. المهم أكون قد التحدي.. مين جاي معانا؟».

المصرى اليوم

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