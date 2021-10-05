وزير «التنمية المحلية»: نسابق الزمن لغلق المقالب العشوائية والقضاء على ظاهرة الحرق العشوائى

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أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الحكومة تسابق الزمن لتنفيذ مشروعات منظومة المخلفات الصلبة التي تتضمن إنشاء مدافن صحية آمنة للمساعدة في التخلص الآمن من المخلفات بالإضافة إلى إغلاق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائى للمخلفات وكذا إنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة لرفع كفاءة عملية جمع ونقل المخلفات وإنشاء وتطوير مصانع المعالجة والتدوير .

وأشار «شعراوى» إلى أن الشهر الماضى شهد البدء الفعلى لشركات النظافة الجديدة للعمل بالمنطقتين الشرقية والغربية بالقاهرة وتتابع الوزارة بالتنسيق مع محافظة القاهرة لمستوى النظافة بتلك المناطق لضمان تنفيذ العقود الموقعة من الشركات، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى إلى رفع كفاءة المنظومة بجميع مراحلها في محافظتي بورسعيد والإسماعيلية لإعادة الشكل الجمالى والحضارى لمدن القناة .

وشدد اللواء محمود شعراوى على ضرورة أن تتضمن العقود الجديدة في بورسعيد والإسماعيلية لأليات وعناصر محددة لضمان جودة الخدمات المقدمة من الشركات للحصول على رضا المواطنين وتحسين مستوى نظافة الشوارع والكنس الآلى وتنفيذ منظومة الجمع المنزلى للقمامة بصورة جيدة.

وأكد «شعراوى» على وجود تعاون وتنسيق دائم بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والإنتاج الحربى لتنفيذ برامج المنظومة الجديدة للمخلفات والعمل على إحداث تغيير كبير في مستوى النظافة بمختلف محافظات الجمهورية .

جاء ذلك خلال الاجتماع الوزارى الذي عقده اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع اجتماعاً موسعا بمقر وزارة التنمية المحلية، حيث تابع الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بالخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارات الثلاثة والهيئة .