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بعثة الجامعة العربية و«يونامي» تبحثان إنجاح الانتخابات العراقية

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بعثة الجامعة العربية و«يونامي» تبحثان إنجاح الانتخابات العراقية بعثة الجامعة العربية و«يونامي» تبحثان إنجاح الانتخابات العراقية

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بحث وفد من جامعة الدول العربية مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، اليوم الثلاثاء، آفاق التعاون للإسهلم في إنجاح الانتخابات التشريعية العراقية المقرر إجراؤها 10 في أكتوبر الجاري.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها وفد الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات العراقية، إلى مقر «يونامي» في العراق، بحسب بيان للأخيرة، نقلته السومرية نيوز.

وخلال اللقاء تم استعراض «مسار العملية الانتخابية الجارية في العراق بمختلف مراحلها وأبعادها، خاصة في ما يتعلق بالجوانب الفنية والتقنية المستمدة من الإطار القانوني الناظم للعملية الانتخابية».

كما قدم رئيس مكتب المساعدة الانتخابية في «يونامي» عرضا وافيا «عن دور بعثة الأمم المتحدة في مختلف جوانب العملية الانتخابية، تلبية لدعوة جمهورية العراق وتنفيذا لقرار مجلس الأمن ذو الصلة».

وبحث وفد الجامعة العربية و«يونامي» سبل التعاون والتنسيق فيما بينهما لإنجاح الانتخابات العراقية، وذلك «من خلال الملاحظة والتقييم لمجريات هذا الاستحقاق الانتخابي».

وتجرى الانتخابات العراقية بمراقبة واسعة من الأمم المتحدة ومنظمات دولية وإقليمية أخرى بما فيها جامعة الدول العربية التي ستشارك بوفد من الخبراء في مجال الانتخابات.

ويخوض الانتخابات ما يزيد عن 3 آلاف مرشح موزعون على 83 دائرة انتخابية، ويتنافسون للفوز بـ 329 مقعدا في البرلمان العراقي.

المصرى اليوم

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