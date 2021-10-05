«دراما الشحاتين» في ثالث أيام مهرجان مسرح الهواة ببورسعيد

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برعاية أ.د إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وفى اليوم الثانى لمهرجان مسرح الهواة بالجمعيات الثقافية في دورته الثامنة عشرة دورة «ملك الجمل.. خالتى بمبة»، برئاسة الشاعر مسعود شومان، والذى تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، من خلال الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة د. هانى كمال، بفرع ثقافة بورسعيد بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، والذى يقام على مسرح قصر ثقافة بورسعيد في الفترة من 2 إلى 7 أكتوبر الجارى، حيث قدمت جمعية بورسعيد للفنون المسرحية عرضا بعنوان «دراما الشحاتين»، تأليف بدر محارب، إخراج مجدي الشناوي، تدور أحداث المسرحية في زمن ينتفي منه عنصر الزمن، فنحن لا نعرف أي زمن يجسده الشحاذون، هل من القرون الوسطى حين كانت الكنيسة ورجال الدين يسيطرون بالقمع على كافة أنشطة المجتمع المدني خصوصا الفنون الإبداعية في أوروبا، ليتقارب مع واقع نعيشه في الكثير من البلاد العربية، أم أنه بلا زمن، لأن لا إشارة كبيرة دالة على زمن الأحداث.

أعقب العرض الندوة النقدية، والتي أوضح خلالها د. عمرو دوارة أنه مع خامس عرض وخامس ندوة، نتحدث عن عرض دراما الشحاذين للكاتب الكويتى بدر محارب، وهو مترجم ومتصل بالنصوص الإنجليزية، وفرصة جيدة للانفتاح على النصوص العربية، وأنه سعيد بالبهجة التي أحدثها العرض، وتساءل.. إن النص عربي فلماذا قدم في إطار غربي؟، وأعرب د. حسام أبوالعلا عن سعادته بوجود فريق لاعبين يلعبون على أرضهم، وملاحظاتي بسيطة في منهج الأداء، حيث أن المبالغة في الأداء لإثارة الضحك تم بنجاح جدا، لكن لم أوافق على دخول شخصية الضابط في الضحك، وهذا الأداء الكوميدى من أول لحظة باهتزاز المسدس في يده، وكان عليه أن ينضبط بجدية، ثم وجه سؤال لفريق العمل.. كيف تصنفون العمل؟ هل هو كوميدي أم تراجيدى؟ وللوهلة الأولى يبدو كوميدى بينما نهايته تراجيدية، وأرسطو قال أن العروض تصنف بنهايتها ولو نهايته مأساوية ويعتبر تراجيدي.

«حقق الهدف من العرض الليلة وهو الإمتاع»، هكذا بدأ د. احمد عزت مداخلته بالندوة، ومتابعا.. لا اعلم كيف أصبح النص يسير كالنار في الهشيم لأنه يتحدث عن المهمشين، وأين المنظر المسرحى؟، وما ضرورة أن يكون مخزن المسرح ملئ بإطارات السيارات؟، أما الإعداد الموسيقي الذي جاء ببداية موسيقى «مع بعضينا» فقد أحدث خلطة ما، خاصة بالاختزال؛ وأن مشهد هاملت وهو يتعاطف مع عمه مهمش فكان رائعا، والإضاءة في هذا العرض أثبتت نجاحها، وكانت الحركة المسرحية موفقة وسريعة، وجاء التعبير الحركى متسق مع الحدث وايضا المكياج، كما أن عناصر الإخراج كانت واضحة، وبالنسبة للتمثيل كان كريم منصور في أفضل حالاته.

أكد محمد الروبي إعجابه بالعرض، لكن مع وجود مشكلة بالنص، فكيف لكاتب عربي أن يستخدم الأسماء الأجنبية؟ أما العرض فكان موفق لأنه فهم الحالة الأدائية الخاصة به، ثم تناول الأداء التمثيلي، حيث أن كل ممثلي العرض يدخلون من الصالة، لأن قوام هذا العرض هو فكرة التمثيل داخل التمثيل، وأن الضابط يخدع من معه ويوصلهم لأن يقضوا على أنفسهم بأنفسهم، مضيفا أن من لحظة دخولنا للمسرح لم نكن نعلم هل نحن داخل مسرح؟ ام بقايا ديكور واكسسوار، حيث لجأ المؤلف لأن يكون مكان أحداثه المسرح، ليخبرنا بأننا مهمومين به بعد أن أصبح كالخرابة.