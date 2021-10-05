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البابا تواضروس يُهنئ ووزير الدفاع بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر

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البابا تواضروس يُهنئ السيسي ووزير الدفاع بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر البابا تواضروس يُهنئ ووزير الدفاع بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر

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هنأ قداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة الذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر.

وقال البابا تواضروس في البرقية التي أرسلها إلى الرئيس، الثلاثاء، إنه «يطيب لنا أن نهنئ سيادتكم بالذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة التي سطرتها سواعد المصريين من خلال القوات المسلحة الباسلة ودماء أبنائها الأبرار، إذ صنعوا ملحمة وطنية شهد لها العالم، ومازال يشهد مجهودات سيادتكم وأجهزة الدولة المصرية للحفاظ على الرفعة المصرية في كافة المجالات».

كما أرسل البابا تواضروس برقية تهنئة إلى الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، قال فيها: «يسعدنا أن نهنئكم مع كل أبناء القوات المسلحة البواسل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة التي ستظل خالدة في الذاكرة المصرية مسطورة بحروف من نور وبدماء الأبطال الأبرار من الضباط وضباط الصف والجنود من كل أطياف الشعب بفضل عقيدة القوات المسلحة الراسخة التي حمت الوطن من الأخطار الخارجية وحفظت استقراره في أدق اللحظات التاريخية».

المصرى اليوم

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