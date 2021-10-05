تحت عنوان «بين السلاح والسياسة».. «التجمع» ينظم احتفالية في نصر أكتوبر

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يقيم حزب التجمع برئاسة النائب سيد عبدالعال، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، ندوة ثقافية بمنتدى خالد محيى الدين بمناسبة نصر اكتوبر المجيد 1973 بعنوان بين السلاح والسياسة في السادسة والنصف مساء الأربعاء المقبل بمقر حزب التجمع بشارع طلعت حرب ومناقشة الفترات التي سبقت حرب اكتوبر على الساحة السياسية وكيفية التحضير للمعركة ومدى تأثيرها الدولى والعالمى.

يشارك في الندوة اللواء محمد الغباشى، نائب رئيس حزب حماة الوطن، وأمين مركز آفاق للدراسات الاستراتيجي، والدكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ العبرى والفكر الصهيونى بجامعة الإسكندرية وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية حيث يدير الندوة الكاتب الصحفى خالد الكيلانى وعدد من قيادات حزب التجمع والخبراء الاستراتيجيين الذين عاصروا التخطيط لنصر أكتوبر 1973 العظيم.

يذكر أن حزب التجمع برئاسة النائب سيد عبدالعال عضو مجلس الشيوخ ورئيس الحزب، قد أقام منتدى خالد محيى الدين بحزب التجمع في السادسة مساء الأربعاء الماضى في لقائه الثلاثين بعنوان “إحياء لذكرى الزعيم جمال عبدالناصر ٢٨ سبتمبر ١٩٧٠ – ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١” من خلال تناول تاريخ وحياة الزعيم جمال عبدالناصر وأهم المحطات في حياته.

وأكد المهندس محمد فرج الأمين العام المساعد أن اللقاء سوف يتضمن كلمات للمشاركين إلى جانب أمسية شعرية غنائية يشارك فيها نخبة من الشعراء والموسيقيين والأصوات الغنائية.. والدعوة عامة للجميع للحضور والمشاركة ويبدأ اللقاء في تمام الساعة السادسة مساء الأربعاء الموافق 29 سبتمبر 2021 في قاعة جمال عبدالناصر بالمقر المركزي لحزب التجمع 1 شارع كريم الدولة من ميدان طلعت حرب – القاهرة.

ويذكر أن حزب التجمع برئاسة النائب سيد عبدالعال رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ كان قد عقد الندوة التاسعة والعشرين بمنتدى خالد محيى الدين بعنوان: قضايا الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لإعلان التضامن مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بمناسبة الأحداث الأخيرة التي ترتبت على هروب 6 أسرى من السجون الإسرائيلية وما أعقبه من إجراءات قمعية وتعسفية ضد الأسرى الفلسطينيين وإهدار حقوقهم بالمخالفة للقوانين والمواثيق الدولية.