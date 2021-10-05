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إصابة 22 شخصا في تصادم ميكروباص وأجرة بأسوان

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إصابة 22 شخصا في تصادم ميكروباص وأجرة بأسوان إصابة 22 شخصا في تصادم ميكروباص وأجرة بأسوان

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أصيب 22 شخصاً في حادث تصادم سيارتين ميكروباص واجرة كبود، على الطريق الزراعى الشرقى «أسوان – القاهرة» بالقرب من كمين الخطارة بمركز أسوان، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وكان مرفق إسعاف أسوان، قد تلقى إخطاراً عن وقوع حادث تصادم على الطريق الزراعى الشرقى بدائرة قرية أبوالريش بمركز أسوان وتم تحريك عدد من سيارات الإسعاف.

وتبين أن الحادث وقع بين سيارة اجرة كبود وميكروباص، ما أسفر عن إصابة 22 شخصاً تم نقلهم بواسطة الإسعاف إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتراوحت الاصابات بين كسور وجروح وكدمات.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث وأخطرت النيابة للتحقيق .

المصرى اليوم

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