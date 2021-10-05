ضبط سيارة محملة بـ١٠ أطنان دقيق بلدي مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار، قامت إدارة تموين أبو كبير ، برئاسة محمد محيي مدير الادارة، بعمل كمين لسيارة نقل معتادة السير في طريق كفر صقر أبوكبي ، وتم ضبط السيارة محملة بـ ١٠ طن دقيق بلدي مدعم من قِبل الدولة بغرض إعادة بيعه في السوق السوداء.

تم تحرير محضر بذلك والتحفظ علي المضبوطات على ذمة المحضر بعد أخذ الإقرارات اللازمة .