القبض على 3 متهمين بتحويل الأموال «المقاصة» وتهريب السلع في مطروح

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، من ضبط 3 متهمين بتحويل الأموال «المقاصة» وتهريب السلع وتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، بمحافظة مطروح.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، قيام ثلاثة أشخاص مقيمين بمحافظة مطروح، بتحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك، وتجميع مدخرات العاملين خارج البلاد، ثم تسليمها لذوي العاملين بالخارج من أبناء محافظة مطروح، بالإضافة إلى قيامهم بشراء السجائر من التجار وتهريبها عبر الحدود وتحويل قيمتها بالعملة الأجنبية لهؤلاء التجار مقابل عمولة متفق عليها، وهو ما يعرف بنظام المقاصة، بالمخالفة للقانون.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي مقابل الحصول على عموله.