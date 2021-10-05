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عن سبتمبر.. "الزكاة" تدعو مكلفيها الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم

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عن سبتمبر.. "الزكاة" تدعو مكلفيها الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم عن سبتمبر.. "الزكاة" تدعو مكلفيها الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم
قالت: تجنباً لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة بواقع 1% من غير المسددة

عن سبتمبر..

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة الاستقطاع في المملكة، إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر سبتمبر الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه العاشر من شهر أكتوبر الجاري.

وحثّت الهيئة مكلفيها على المسارعة بتقديم إقراراتهم الضريبية من خلال موقعها الإلكتروني (zatca.gov.sa)، وذلك تجنباً لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

ودعت "الزكاة والضريبة والجمارك" المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر (@Zatca_Care)، أو البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa)، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الإلكتروني (zatca.gov.sa).

وتُعد ضريبة الاستقطاع واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة التي تُستقطَع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في المملكة، نظير خدمات تقدمها داخل المملكة، وذلك وفقاً للنسب المحددة في المادة الثالثة والستين من لائحة نظام ضريبة الدخل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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