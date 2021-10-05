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القبض على رئيسة مجمع استهلاكي بالجيزة بتهمة الاختلاس

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القبض على رئيسة مجمع استهلاكي بالجيزة بتهمة الاختلاس القبض على رئيسة مجمع استهلاكي بالجيزة بتهمة الاختلاس

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ألقت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، القبض على رئيسة مجمع استهلاكي بالجيزة، لقيامها ببيع كميات من الضائع عهدتها واختلاس قيمتها.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغًا من مسؤولى إحدى شركات المجمعات الاستهلاكية، بقيام رئيسة مجمع بالجيزة، باختلاس مبالغ مالية من الشركة جهة عملها دون وجه حق، مما أضر بالمال العام.

أكدت التحريات صحة الواقعة وأسفرت عن قيام المتهمة باستغلال طبيعة عملها واختصاصها الوظيفي أثناء فترة عملها بالمجمع كونها المنوط بها استلام البضائع التي يتم توريدها للمجمع رئاستها، وذلك لبيعها للمواطنين وتوري مجمع استهلاكي د قيمتها لخزينة الشركة محل عملها، وقامت ببيع بضائع من عهدتها مقابل مبالغ مالية واختلاسها لنفسها وعدم توريدها لخزينة الشركة، الأمر الذي ترتب عليه الاضرار بالمال العام.

بتقنين الإجراءات تم استهدافها وضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة.

المصرى اليوم

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