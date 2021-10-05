«الدخلية» تتبرع بـ 1000 قطعة ملابس للأطفال الأيتام في الشرقية (التفاصيل)

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قامت وزارة الداخلية، توفير عددا من قطع الملابس لأطفال إحدى دور رعاية الأيتام بمحافظة الشرقية، استمراراً للدور المجتمعى الذي تقوم به وزارة الداخلية للتواصل مع كافة فئات المجتمع، وإعلاءً قيم حقوق الإنسان من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في كل المجالات.

وقالت وزارة الداخلية، ان قطاع الإعلام والعلاقات في الوزارة رصد إلتماس أحد المواطنين على موقع التواصل الاجتماعى للتبرع لإحدى دور رعاية الأيتام في مدينة العاشر من رمضان بمبالغ مالية لشراء ملابس شتوية للأطفال نزلاء الدار.

انتقل قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بالتنسيق مع بنك الكساء المصرى إلى الدار ووفر الف قطعة ملابس وبالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية وتم توزيع الملابس على الأطفال، الأمر الذي كان له الأثر البالغ في إدخال البهجة والسرور في نفس الأطفال.