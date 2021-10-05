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14 لجنة نوعية بمجلس الشيوخ .. تعرف على آلية تشكيلها

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14 لجنة نوعية بمجلس الشيوخ .. تعرف على آلية تشكيلها 14 لجنة نوعية بمجلس الشيوخ .. تعرف على آلية تشكيلها

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دعا المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ إلى فتح باب تلقي الرغبات للانضمام للجان النوعية بالمجلس ،اليوم، بعد الجلسة الافتتاحية للمجلس في دور الانعقاد الثاني، ويعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها ، ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة .

ونصت المادة 43 على أن تنتخب كل لجنة، في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها ، وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات الأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان، وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المترشحين بالتزكية، ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة .

فيما نصت المادة 44 على أن يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التي يحضرها، فيما تنص المادة 45، على أنه بمراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة أي موضوع من الموضوعات التي تحال إليها أو الواردة في المادتين3 و4 من هذه اللائحة، واقتراح ما تراه في شأنها، وفقا للاختصاصات المبينة في هذا الفرع .

المصرى اليوم

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