أخبار عاجلة

رسميًّا واستجابةً للأهالي.. تفعيل "مواقف منافذ مكة الـ5" للشاحنات والصهاريج -
الموارد البشرية: إيقاع العقوبة بحق منشأة اشترطت جنسية محددة للتوظيف -
"السوق السوداء للعمالة المنزلية".. سماسرة ومكافحة وهروب وهذا هو الحل -
مركز بلاغات العنف الأسري يتفاعل مع هاشتاق "#انقذو_فتو_وتالا_من_ابوهم" -
يديرها "الشهري".. "غرفة الرياض" تنظم ورشة عمل إجراءات كود البناء السعودي -
"صحة الطائف": تخفيض الإحالات المرضية إلى القطاع الخاص بنسبة 83 % خلال عام -
"فودكس" لـ"سبق": وفرنا تجربة رقمية متكاملة للعملاء بمعرض الرياض الدولي للكتاب -
إعلان النتائج الأولية للانتخابات العراقية -
تعرف علي اخر اسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 12 اكتوبر 2021 -
وزير التنمية المحلية يصدر قرارًا بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بالوزارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«بسبب الإهمال والتقصير».. محافظ القليوبية يُنهي خدمة نائب رئيس مدينة الخانكة (صور)

Print
«بسبب الإهمال والتقصير».. محافظ القليوبية يُنهي خدمة نائب رئيس مدينة الخانكة (صور) «بسبب الإهمال والتقصير».. محافظ القليوبية يُنهي خدمة نائب رئيس مدينة الخانكة (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، إنهاء خدمة عبدالمنعم عطية نائب رئيس مدينة الخانكة، نتيجة الإهمال والتقصير في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالتعدي على أملاك الدولة والأرض الزراعية بشكل فوري، وإزالة المخالفات في مهدها.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التي شنتها المحافظة، الثلاثاء، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية ومجلس مدينة الخانكة بحوض الزيني بقرية سرياقوس بمركز ومدينة الخانكة.

وأكد «الهجان» أن المحافظة ترصد جميع المخالفات والتعديات على الأرض الزراعية بشكل فوري وسيتم إزالتها بالتنسيق مع قوات أمن المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وتحويلهم إلى النيابة العسكرية، لتكون رسالة ردع لكل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية، مشيرا إلى
أن المحافظة لن تسمح بأي تعديات أو تبوير عليها، وأي مظاهر من مظاهر الإشغال سيتم إزالتها فورا.

وأوضح أن الحملة أسفرت عن إزالة 17 حالة تعدي على مساحة 4 أفدنة، شملت منازل عبارة عن هياكل خرسانية وهناجر خرسانية وحديدية مقامة على الأرض الزراعية كمخازن، حيث تمت الإزالة بشكل كلي بإستخدام معدات الوحدة المحلية، مؤكدا أن المحافظة مستمرة في إزالة جميع التعديات، حتى تكون رسالة ردع عامة لكل المخالفين، مشيرا أنه سيتم زيادة المعدات المستخدمة في الإزالات لإزالة أكبر قدر من المخالفات.

شارك في الحملة اللواءان مروان حبيب وأحمد صبيح مساعدا مدير أمن القليوبية.

محافظ القليوبية يتابع إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالخانكة
محافظ القليوبية يتابع إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالخانكة
محافظ القليوبية يتابع إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالخانكة
محافظ القليوبية يتابع إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالخانكة
محافظ القليوبية يتابع إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالخانكة
محافظ القليوبية يتابع إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالخانكة
محافظ القليوبية يتابع إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالخانكة

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تعرف علي اخر اسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 12 اكتوبر 2021

تعرف علي اخر اسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 12 اكتوبر 2021

وزير التنمية المحلية يصدر قرارًا بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بالوزارة

وزير التنمية المحلية يصدر قرارًا بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بالوزارة

اليوم.. إطلاق قوافل طبية لخدمات تنظيم الأسرة بقرى «حياة كريمة» بمركزين بالمنيا

اليوم.. إطلاق قوافل طبية لخدمات تنظيم الأسرة بقرى «حياة كريمة» بمركزين بالمنيا

كريستين دانست تتألق في العرض الأول لفيلم «The Power Of The Dog» بمهرجان لندن

كريستين دانست تتألق في العرض الأول لفيلم «The Power Of The Dog» بمهرجان لندن