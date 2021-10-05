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كشفت علياء معبد، استشاري العلاقات الأسرية وتربية الأطفال، تأثير التكنولوجيا على الأطفال وإدمانهم للأجهزة الإلكترونية بأنواعها المختلفة، وتوفير البدائل المتاحة للابتعاد عن تلك الأجهزة.

قالت علياء معبد، استشاري العلاقات الأسرية وتربية الأطفال، خلال لقائها مع الإعلامية فرح سعيد، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، إن المشكلة تكمن في اعتبار الموبايل والكمبيوتر واللاب توب، أسهل طريقة لأولياء الأمور لجعل الأطفال يقضون أوقات الفراغ.

وأضافت علياء معبد، أن شاشات الأجهزة الذكية تؤثر بالسلب على الأطفال حديثي الولادة وحتى سن عامين، وتؤدي إلى مشكلات في النظر وإعاقة نمو العقل، موضحة أن الأطفال المعرضون للشاشات باستمرار يقد يعانون من تأخر الكلام والتفكير.

وتابعت استشاري العلاقات الأسرية وتربية الأطفال، أن استخدام الأطفال للأجهزة الإلكترونية بشكل مفرط، ينمي داخلهم الشعور بالكسل، وعدم التفاعل مع الآخرين، وتعظيم سلوك العنف نتيجة مشاهدة محتوى لا يخضع للرقابة.

وأوضحت علياء معبد، أنه لحل مشكلة ارتباط الأطفال بالأجهزة الإلكترونية يجب تدريبهم منذ الصغر على القيام بنشاطات واقعية لقضاء وقت الفراغ مثل الرسم، واللعب باستخدام ألعاب الأطفال، مشيرة إلى أن الأسرة هي التي تتحكم في سلوك الطفل وتملك القدرة على جعله لا يرتبط بالأجهزة الإلكترونية بشكل دائم.

واستطردت استشاري العلاقات الأسرية وتربية الأطفال، أنه ينبغي تحديد وقت معين للأطفال يمكنهم خلاله مشاهدة التلفزيون أو استخدام الأجهزة الإلكترونية، مضيفة أنه يمكن تدريب الأطفال على عدم اصطحاب الموبايل أو الأجهزة الأخرى داخل الغرفة التي تجلس فيها الأسرة بشكل مستمر، لكن في الوقت نفسه يجب إلتزام الوالدين بذلك كي يكونا قدوة لأبنائهما.