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وزير التعليم العالي يُهنئ الرئيس والشعب المصري بانتصارات أكتوبر

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وزير التعليم العالي يُهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بانتصارات أكتوبر وزير التعليم العالي يُهنئ الرئيس والشعب المصري بانتصارات أكتوبر

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تقدم د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية ورؤساء الجامعات وجميع منتسبى المجتمع الأكاديمى من أساتذة وعاملين وطلاب، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقواتنا المسلحة الباسلة، والشعب المصرى العظيم،بمناسبـة الذكرى 48 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وأكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن نصر أكتوبر المجيد سيظل شاهدا عبر التاريخ على نجاح قواتنا المسلحة الباسلة في استرداد الأرض والكرامة، وتقديم أروع الأمثلة في التضحيات والبطولة، متمنياً لبلدنا الحبيب التقدم والرقي.

المصرى اليوم

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