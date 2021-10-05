أخبار عاجلة

رسميًّا واستجابةً للأهالي.. تفعيل "مواقف منافذ مكة الـ5" للشاحنات والصهاريج -
الموارد البشرية: إيقاع العقوبة بحق منشأة اشترطت جنسية محددة للتوظيف -
"السوق السوداء للعمالة المنزلية".. سماسرة ومكافحة وهروب وهذا هو الحل -
مركز بلاغات العنف الأسري يتفاعل مع هاشتاق "#انقذو_فتو_وتالا_من_ابوهم" -
يديرها "الشهري".. "غرفة الرياض" تنظم ورشة عمل إجراءات كود البناء السعودي -
"صحة الطائف": تخفيض الإحالات المرضية إلى القطاع الخاص بنسبة 83 % خلال عام -
"فودكس" لـ"سبق": وفرنا تجربة رقمية متكاملة للعملاء بمعرض الرياض الدولي للكتاب -
إعلان النتائج الأولية للانتخابات العراقية -
تعرف علي اخر اسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 12 اكتوبر 2021 -
وزير التنمية المحلية يصدر قرارًا بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بالوزارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزيرة «البيئة» تختتم أعمال جلسة الاستثمار في التحول الأخضر

Print
وزيرة «البيئة» تختتم أعمال جلسة الاستثمار في التحول الأخضر وزيرة «البيئة» تختتم أعمال جلسة الاستثمار في التحول الأخضر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أعمال جلسة «الاستثمار في التحول الأخضر.. نظرة متوسطية» على هامش الاجتماع الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط والذي أستضافته أمس .

وتحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد عن سبل تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات المناخ والتحديات التي تواجه ذلك، موضحة أن تطبيق نظام التمويل العام يمكن أن يكون ضمانة تشجع القطاع الخاص على المشاركة، وأيضا النظر لآليات السوق وأهمها متغيرات العرض والطلب، فعند مواجهة أي تحدي مناخي نحتاج ثقافة تحفيز آليات العرض والطلب بالسوق والعمل على تغيير المناخ الداعم وجذب القطاع الخاص.

وقالت وزيرة البيئة «نحن نحتاج إلى افكار لمساعدة الدول على تطوير خطط التكيف الخاصة بها، أما تمويل تلك الخطط فصندوق المناخ الأخضر مطالب به»، مشيرة إلى أهمية جذب الاستثمار في مجال التكيف والذي يواجه تحدي كونه غير جاذب للقطاعين البنكي والخاص لتمويله، وغير محفز لمتغيرات العرض والطلب بالسوق.

وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها لوضع ملف تمويل المناخ على طاولة القادة في اجتماعات مؤتمر المناخ القادم COP26 بجلاسكو، وأن مصر كشريك مع المملكة المتحدة في تحالف التكيف والمواجهة لآثار التغيرات المناخية ستدفع بقوة هذا الملف للوصول لاجراءات فعلية قابلة للتنفيذ، ودعت المشاركين في اجتماع الاتحاد من أجل المتوسط للبحث عن افكار أخرى ملهمة للإسراع بخطوات جذب الاستثمارات والشركاء والقطاع الخاص في مواجهة تحدي المناخ خاصة في ظل السعي لمنطقة متوسط خضراء.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن حصول الدول على تمويل مستدام للمناخ يتطلب النظر إلى آليات السوق والمناخ الداعم والفجوات في السياسات وتحديد للاولويات والاحتياجات، والبحث عن التمويل طويل الأجل.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تتحرك في منطقة آمنة .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

تتحرك في منطقة آمنة .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

«القومي للأطفال» يفتح باب التقدم لورشة «مواهب مصر»..تعرف على كيفية المشاركة

«القومي للأطفال» يفتح باب التقدم لورشة «مواهب مصر»..تعرف على كيفية المشاركة

حكومة مصر: لن نسمح بأزمة مياه في البلد

حكومة مصر: لن نسمح بأزمة مياه في البلد

منتخب مصر يكتسح ليبيا بثلاثية في تصفيات كأس العالم

منتخب مصر يكتسح ليبيا بثلاثية في تصفيات كأس العالم