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يتصدر تريند يوتيوب بعد طرح برومو «حلو التغيير»

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عمرو دياب يتصدر تريند يوتيوب بعد طرح برومو «حلو التغيير» يتصدر تريند يوتيوب بعد طرح برومو «حلو التغيير»

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أغنية «حلو التغيير» من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع توما، ومكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، ومن المتوقع طرحها قريبًا.

وكان قد أعلن مؤخرا عن طرح ألبومه الجديد «عيشني» خلال الفترة المقبلة، وسيبدأ في طرح أغنياته على التوالي.

يذكر أن عمرو دياب طرح هذا الصيف 3 أغنيات هي«الدنيا بترقص»، «اتقل»، و«أحلى ونص».

وعلى جانب آخر، تصدر الفنان عمرو دياب قائمة الأغاني المصرية الأكثر استماعا على تطبيق «أنغامي» في شهر سبتمبر بأغنيته الجديدة «أحلى ونص».

ونشر تطبيق «أنغامي» قائمة الأغاني المصرية الأكثر استماعا لشهر سبتمبر حيث جاء عمرو دياب في المركز الأول بأغنيته «أحلى ونص»، وفي المركز الثاني أحمد كامل بأغنيته «على عيني»، وفي المركز الثالث جاء محمد حماقي بأغنية «لو هتسيب»، وفي المركز الرابع حودة بندق بمهرجان «خطر»، وجاء أحمد سعد في المركز الخامس بأغنية «الملوك».

المصرى اليوم

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