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كولدبلاي وفريق «BTS» يصدران كليب «My Universe» في أجواء مبهرة

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كولدبلاي وفريق «BTS» يصدران كليب «My Universe» في أجواء مبهرة كولدبلاي وفريق «BTS» يصدران كليب «My Universe» في أجواء مبهرة

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أصدر فريق كولدبلاي وفريق «بي تي اس» كليب أغنيتهما المنتظرة «My Universe» والتي، وتحمل أجواء اسطورية مبهرة.

الفيديو كليب الخيالي من إخراج دايف مايرز الذي سبق وأخرج أغنية «Higher Power»، وتم تصويره بحسب فكرة الفيديو كليب في مكان بعيد من المجرة حيث الموسيقى ممنوعة، لكن كولدبلاي وفريق «BTS» مع مجموعة من المخلوقات الفضائية تمكنوا من اختراق الحظر وتقديم أغنيتهما هناك باستخدام تقنية الهولوجرام.

أغنية «My Universe» من ألبوم فريق كولدبلاي الجديد الذي يحمل عنوان Music Of The Spheres المتوقع صدوره في 15 أكتوبرالجاري، ويقدمها الفريقان العالميان باللغة الإنجليزية والكورية.

ومنذ إصدار الأغنية قبل الفيديو كليب يوم الجمعة الماضي، تم الإستماع للأغنية أكثر من 100 مليون مرة حول العالم واحتلت المراتب الأولى في سباقات الأغاني والتراند العالمي.

المصرى اليوم

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