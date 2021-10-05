فوز ثلاثة علماء بجائزة نوبل للفيزياء

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فاز العلماء سيوكورو مانابي وكلاوس هاسلمان وجورجيو باريزي، بجائزة نوبل للفيزياء لعام 2021، عن مساهماتهم الرائدة في فهمنا للأنظمة الفيزيائية المعقدة حسبما أفادت الهيئة المانحة للجائزة، اليوم الثلاثاء.

قالت الأكاديمية السويدية للعلوم في بيان «تتميز الأنظمة المعقدة بالعشوائية والفوضى ويصعب فهمها... تكرم جائزة هذا العام الأساليب الجديدة لوصفها والتنبؤ بسلوكها في الأجل الطويل»، ويحمل مانابي الذيب يبغ من العمر 90 عاما الجنسية الأمريكية، وباريزي إيطالي وهاسلمان ألماني.

وتبلغ قيمة الجائزة المرموقة عشرة ملايين كرونة سويدية أي 1.15 مليون دولار.