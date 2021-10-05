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السفير الباكستاني يقدم أوراق اعتماده كمندوب دائم لدى جامعة الدول العربية

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السفير الباكستاني يقدم أوراق اعتماده كمندوب دائم لدى جامعة الدول العربية السفير الباكستاني يقدم أوراق اعتماده كمندوب دائم لدى جامعة الدول العربية

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قدم سفير باكستان في القاهرة ساجد بلال، أوراق اعتماده كمندوب لبلاده لدى جامعة الدول العربية.

وجاء تقديم أوراق السفير الباكستاني كمندوب دائم لدى الجامعة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربيةـ أحمد أبوالغيط.

وكان السفير قد قدم أوراق اعتماد رسميا إلى الرئيس عبدالفتاح في شهر مارس الماضي.

وفى تصريحات سابقة، وصف السفير الباكستاني بأنها الجوهرة المشعة في تاج الصداقة الباكستانية – الإفريقية، مشيرا إلى أن العلاقات بين القاهرة وإسلام آباد تعود إلى ما قبل استقلال ونشأة بلاده.

المصرى اليوم

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