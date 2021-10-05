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الرئيس الفرنسي يعرب عن أمله بأن تهدأ التوترات الدبلوماسية مع الجزائر

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الرئيس الفرنسي يعرب عن أمله بأن تهدأ التوترات الدبلوماسية مع الجزائر الرئيس الفرنسي يعرب عن أمله بأن تهدأ التوترات الدبلوماسية مع الجزائر

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يجب أن يستمر العمل مع الجزائر، معربا عن أمله بأن تهدأ التوترات الدبلوماسية الحالية قريبا، جاء ذلك في تصريحات نقلتها «إذاعة فرانس إنتر».

واضاف نرجو أن نتمكن من تهدئة الأمور لأني أعتقد أن من الأفضل أن نتحدث إلى بعضنا بعضا وأن نحرز تقدما، مضيفا: يجب أن نواصل فحص تاريخنا مع الجزائر بتواضع واحترام، لافتا إلى أنه تربطه علاقات «ودية جدا» مع الرئيس الجزائري .

وشهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية توترا ملحوظا عقب تصريحات ماكرون الأخيرة التي شكك خلالها في وجود أمة جزائرية قبل الحكم الاستعماري الفرنسي، مضيفا أن النظام السياسي العسكري الجزائري أعاد كتابة تاريخ الاستعمار الفرنسي للجزائر على أساس كراهية فرنسا.

وردت الجزائر على تصريحات الرئيس الفرنسي باستدعاء سفيرها في باريس وغلق مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية، وفقا لـ «رويترز».

المصرى اليوم

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