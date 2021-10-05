اليوم الحكم على متهم فى إعادة محاكمته ب"أحداث عنف العياط"

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تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، بعد قليل الحكم على متهم فى إعادة محاكمته بأحداث عنف العياط.

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهم في 11 نوفمبر 2016 ارتكبوا وآخرون مجهولون عملًا إرهابيًا بأن تظاهروا واستخدموا القوة والعنف والترويع داخل البلاد بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وألقوا الرعب بين المواطنين، وعرّضوا حياتهم وحرياتهم للخطر.

كما وجهت النيابة إلى المتهمين تهم استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين «مأموري ضبط قضائى» أثناء مباشرتهم عملهم بمنع التظاهرات وقطع الطريق، إضافة إلى اشتراكهم مع آخرين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه التأثير على السلطات في أعمالها وجعل السلم العام في خطر.