اليوم محاكمة المتهم بقتل مواطن وطفلته وحرقهما فى حلوان

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تنظر محكمة جنايات القاهرة ،بعد قليل ،برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى ،أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل مواطن وطفلته باشعال النيران فيهما بحلوان . كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت له تهمه القتل العمد مع سبق الإصرار،

وكشفت التحقيقات عن وجود خلافات سابقة بين المتهم ونى عليه ،وقرر المتهم الانتقام . وتبين من التحقيقات إعداد المتهم "ماسورتان حديديتان"وتوجه الى منزل الضحية وضربه على رأسه وأكدت بحياته وأشعل النيران وكانت متواجده طفلته التى توفيت متأثره بالحروق