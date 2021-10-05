أخبار عاجلة

جامعة الأقصر تفتح باب التسجيل للسكن بالمدن الجامعية لطلاب كلية الطب -
الإسكان: إعفاء 90% من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة لهذه الوحدات -
السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين (التفاصيل) -
نطق أخطر عبارة بعالم الطيران.. راكب يؤخّر إقلاع طائرة ساعتين -
"المسند" يبشّر بالهطولات المطرية: اليوم هو باكورة موسم الوسم -
"صحة المدينة المنورة" تنفّذ 694 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية -
"البيئة" تُطلق خدمة تراخيص تفريخ الأسماك في البحار والمياه العذبة -
بـ 201 ألف ريال.. بيع أغلى صقر في النسخة الثانية لمزاد نادي الصقور السعودي -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرّمة -
"سدكو كابيتال" تطلق صندوقي أسهم عالميين بالشراكة مع "أموندي" لإدارة الأصول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

سفارة المملكة لدى المكسيك تشارك بوفد ثقافي في فعاليات ذكرى الاستقلال

Print
"المالكي": خطوة تعكس العلاقات الثنائية بين البلدين في العديد من المجالات

سفارة المملكة لدى المكسيك تشارك بوفد ثقافي في فعاليات ذكرى الاستقلال

شاركت سفارة المملكة العربية لدى المكسيك، بوفد ثقافي في الفعاليات التي أقيمت بمناسبة استقلال الولايات المتحدة المكسيكية، تلبيةً لدعوة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور رئيس الولايات المتحدة المكسيكية.

وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المكسيك هيثم بن حسن المالكي في كلمته خلال الحفل، أن المشاركة السعودية الثقافية تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات، وفي الإطار الدولي متعدد الأطراف.

وعبّر المالكي عن تقدير المملكة للدور الذي تقوم به السياسة الخارجية للمكسيك استنادًا إلى مبادئها في العلاقات الدولية التي تتوافق مع مرتكزات وثوابت السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية.

واشتملت مشاركة وفد المملكة في القصر الثقافي لوس بينوس، على تقديم عروض ثقافية وفلكلورية وفنية من مختلف مناطق المملكة، عكست التواصل والتقارب بين الشعبين السعودي والمكسيكي، وفي إطار دعم وتوطيد العلاقات الثنائية بينهما، وقد حظيت بحضور واسع من بينهم نائبة وزيرة الثقافة المدير العام لمجمع لوس بينوس الثقافي، والمديرة العامة لإدارة الشرق الأوسط وإفريقيا ممثلة عن وزير الخارجية، وعدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة، إلى جانب الجمهور المكسيكي الذي أبدى تفاعله مع المشاركات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تسجل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

السعودية تسجل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

للمرة الأولى.. "القناة السعودية" تكشف تفاصيل مصورة لقضايا فساد.. غدًا

للمرة الأولى.. "القناة السعودية" تكشف تفاصيل مصورة لقضايا فساد.. غدًا

سفير السعودية بموسكو يلتقي عددا من المبتعثين

سفير السعودية بموسكو يلتقي عددا من المبتعثين

السعودية تتهم الأمم المتحدة بتجاهل القرارات الدولية حول اليمن

السعودية تتهم الأمم المتحدة بتجاهل القرارات الدولية حول اليمن