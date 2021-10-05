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"إسلامية الرياض" لمراقبيها: امنعوا "الجائلين" من استغلال ساحات المساجد

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"إسلامية الرياض" لمراقبيها: امنعوا "الجائلين" من استغلال ساحات المساجد "إسلامية الرياض" لمراقبيها: امنعوا "الجائلين" من استغلال ساحات المساجد
توجيه للأئمة والمؤذنين بالإبلاغ عن هذه الممارسات لمعالجتها بشكل فوري

شددت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد -ممثلة في فرع الوزارة بمنطقة الرياض- على مراقبي الجوامع والمساجد بمعالجة استغلال الباعة المتجولين لساحات المساجد ومداخلها ومعالجتها نظامًا بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ووجه فرع الوزارة بالرياض، أئمة ومؤذني المساجد والجوامع، بإبلاغ المراقبين عن ما يُرصد من وجود لمثل هذه الممارسات؛ لمعالجتها بشكل فوري من قِبَل الفروع بالتعاون مع الجهات المختصة؛ وذلك لمخالفتها للأنظمة وما تسببه من تشويه للمكان وتضييق على المصلين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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