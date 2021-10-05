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جامعة الأقصر تفتح باب التسجيل للسكن بالمدن الجامعية لطلاب كلية الطب
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الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 10:20 صباحاً
الإسكان: إعفاء 90% من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة لهذه الوحدات
-
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 10:20 صباحاً
السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين (التفاصيل)
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الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 10:20 صباحاً
نطق أخطر عبارة بعالم الطيران.. راكب يؤخّر إقلاع طائرة ساعتين
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الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 10:12 صباحاً
"المسند" يبشّر بالهطولات المطرية: اليوم هو باكورة موسم الوسم
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الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 10:12 صباحاً
"صحة المدينة المنورة" تنفّذ 694 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
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الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 10:12 صباحاً
"البيئة" تُطلق خدمة تراخيص تفريخ الأسماك في البحار والمياه العذبة
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الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 10:12 صباحاً
بـ 201 ألف ريال.. بيع أغلى صقر في النسخة الثانية لمزاد نادي الصقور السعودي
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الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 10:12 صباحاً
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرّمة
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الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 10:12 صباحاً
"سدكو كابيتال" تطلق صندوقي أسهم عالميين بالشراكة مع "أموندي" لإدارة الأصول
-
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 10:10 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
طريقة إضافة الأفراد الجدد على بطاقة التموين فى خطوات بسيطة
فيديو
فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 12:38 مساءً
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