تعرف على حالة المرور ساعة الظهيرة

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شهدت شوارع القاهرة والجيزة تباطوء فى حركة اسلير فى بعض المحاور منها

شارع رمسيس وصولًا إلى العباسية وبمحور النصر حتى المنصة

محور صلاح سالم للمتجه من نفق الميرغنى ومصر الجديدة

القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر

كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين

كثافات مرورية أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادى والمقطم

كثافات مرورية للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولًا إلى 15 مايو

كثافات مرورية للمتجه إلى شارعي عباس العقاد

أعلى دائري المرج للمتجه من نفق السلام تجاه الزارعي