أخبار عاجلة

جامعة الأقصر تفتح باب التسجيل للسكن بالمدن الجامعية لطلاب كلية الطب -
الإسكان: إعفاء 90% من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة لهذه الوحدات -
السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين (التفاصيل) -
نطق أخطر عبارة بعالم الطيران.. راكب يؤخّر إقلاع طائرة ساعتين -
"المسند" يبشّر بالهطولات المطرية: اليوم هو باكورة موسم الوسم -
"صحة المدينة المنورة" تنفّذ 694 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية -
"البيئة" تُطلق خدمة تراخيص تفريخ الأسماك في البحار والمياه العذبة -
بـ 201 ألف ريال.. بيع أغلى صقر في النسخة الثانية لمزاد نادي الصقور السعودي -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرّمة -
"سدكو كابيتال" تطلق صندوقي أسهم عالميين بالشراكة مع "أموندي" لإدارة الأصول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

تعرف على حالة المرور ساعة الظهيرة

Print
تعرف على حالة المرور ساعة الظهيرة تعرف على حالة المرور ساعة الظهيرة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت شوارع القاهرة والجيزة تباطوء فى حركة اسلير فى بعض المحاور منها

شارع رمسيس وصولًا إلى العباسية وبمحور النصر حتى المنصة

محور صلاح سالم للمتجه من نفق الميرغنى ومصر الجديدة

القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر

كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين

كثافات مرورية أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادى والمقطم

كثافات مرورية للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولًا إلى 15 مايو

كثافات مرورية للمتجه إلى شارعي عباس العقاد

أعلى دائري المرج للمتجه من نفق السلام تجاه الزارعي

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تعرف علي اخر اسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 12 اكتوبر 2021

تعرف علي اخر اسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 12 اكتوبر 2021

وزير التنمية المحلية يصدر قرارًا بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بالوزارة

وزير التنمية المحلية يصدر قرارًا بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بالوزارة

اليوم.. إطلاق قوافل طبية لخدمات تنظيم الأسرة بقرى «حياة كريمة» بمركزين بالمنيا

اليوم.. إطلاق قوافل طبية لخدمات تنظيم الأسرة بقرى «حياة كريمة» بمركزين بالمنيا

كريستين دانست تتألق في العرض الأول لفيلم «The Power Of The Dog» بمهرجان لندن

كريستين دانست تتألق في العرض الأول لفيلم «The Power Of The Dog» بمهرجان لندن