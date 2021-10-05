القبض على مالك محل مواد غذائية بتهمة توظيف الأموال في سوهاج

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، من ضبط صاحب محل لتجارة المواد الغذائية بسوهاج، لاستيلائه على أموال بعض الأشخاص بدعوى استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة المواد الغذائية.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغًا من بعض المواطنين، مقيمين بمحافظة سوهاج، بقيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات تأكدت صحة الواقعة وأسفرت عن قيام صاحب محل لتجارة المواد الغذائية، مقيم بمحافظة سوهاج، بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين راغبي استثمار أموالهم وتحقيق الثراء السريع، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة المواد الغذائية من خلال المحل الخاص به مقابل أرباح شهرية من قيمة رأس المال، مما مكنه من الاستيلاء على مبلغ 173 ألف جنيه من الشاكين وتوقفه عن سداد أصول الأموال وأرباحها.

وبتقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.