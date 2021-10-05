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«شرطة » تكثف حملاتها وتضبط 2571 قضية متنوعة

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«شرطة التموين» تكثف حملاتها وتضبط 2571 قضية متنوعة «شرطة » تكثف حملاتها وتضبط 2571 قضية متنوعة

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واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، اليوم الثلاثاء، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 2571 قضية تموينية متنوعة، خلال 48 ساعة، أبرزها ضبط 7،85 طن مصنعات لحوم (برجر- هوت دوج- فيليه) مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القليوبية.

كما ضبطت الحملات 1،1 طن كبدة مجمدة معبأة داخل عبوات مجهولة المصدر، بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة سوهاج، وضبط 8,5 طن سكر حر وملح طعام وهوالك أيس كريم مجهولة المصدر، بحوزة المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج الأيس كريم بدون ترخيص بمحافظة الغربية، وضبط 4 طن دقيق فاخر وسكرحر معبأة داخل شكائر مجهولة المصدر، بحوزة مالك مصنع لإنتاج الحلويات بدون ترخيص بمحافظة المنوفية، وضبط 2 طن سكر و900 عبوة زيت تموينى مخصص ربطاً على البطاقات التموينية لم يتم صرفها للمواطنين للاتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي، بحوزة مالك محل بدال تمويني بمحافظة الجيزة.

المصرى اليوم

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