«الداخلية» :القبض على تشكيل عصابي لقيامهم بسرقة مسكن سيدة بالقاهرة

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نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في ضبط تشكيل عصابى لقيامهم بسرقة مسكن سيدة

قالت الداخلية في بيان اليوم الثلاثاء: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من الأهالى بضبط (أحد الأشخاص) بعقار كائن دائرة القسم، وبالإنتقال والفحص تم التقابل (إحدى السيدات، مقيمة بالعقـار مـحـل البلاغ) وقررت بـأنـه لـدى تواجـدها بالشقة سكنها قامت إحدى السيدات بالطرق على باب الشقة وإيهامهـا بحـضورها للعمـل طرفهـا كخادمة وأثناء ذلك فوجئت بقيام شخصان آخران بدفعها للشقة وتهديدها بإستخدام سلاح نارى، ومحاولة سرقتها كرهاً عنها إلا أنها قامت بالاستغاثة بالجيران، وتمكنت بمساعدتهم مــن ضبط شخصين (إحدى السيدات «لها معلومات جنائية، سائق، مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) وضبط بحوزة السائق (سلاح أبيـض)».

وأضافت: «بمواجهتهما إعترف الثانى بأنه نظراً لسابقة عمل زوجته طرف المجنى عليها وعلمه بإمتلاكها مشغولات ذهبية داخل مسكنها إختمرت في ذهنه فكرة سرقتها وفى سبيل ذلك إستعان بالأولى وشريكيهما (شخصين»لأحدهما معلومات جنائية«) وأمكن ضبطهما بمحيط محل البلاغ، وتبين إصابة أحدهما بكسر بالقدم حال محاولته الهرب عن طريق القفز لسطح العقار الملاصق» تم حجزه بالمستشفى «، وضبط بحوزة أحدهما (طبنجة صوت) المستخدمة في إرتكاب الواقعة.  تم إتخاذ الإجراءات القانونية»