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وكيل صحة البحر الأحمر يتفقد أعمال التطوير بمستشفى الغردقة العام

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وكيل صحة البحر الأحمر يتفقد أعمال التطوير بمستشفى الغردقة العام وكيل صحة البحر الأحمر يتفقد أعمال التطوير بمستشفى الغردقة العام

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تفقد الدكتور تامرمرعى وكيل وزارة الصحة بالبحرالأحمر، أعمال التطوير بمستشفي الغردقة العام يرافقه الدكتور عمرو عادل مدير إدارة المستشفيات، والدكتور محمد سمير مدير المكتب الفنى، والمهندسة ماريا مفيد مديرالإدارة الهندسية، والدكتورة رانيا عزيز مدير إدارة الجودة، والدكتور شادى باسم مدير إدارة الطوارئ، وبحضور مدير المستشفى الدكتور جمال مغربي، ومهندسي الشركة القائمة بأعمال التطوير.

تابع مرعي رفع كفاءة الأقسام الطبية والمبنى الجديد بالمستشفي ومبنى وحدة القسطرة وسكن الأطباء والتمريض وفقاً لتطبيق معايير الجودة وتم الاتفاق مع مهندسى الشركة المصرية القائمين على المشروع باضافة التعديلات المعمارية وبسرعة الانتهاء من جميع الأعمال.

المصرى اليوم

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