رئيس قسم السيارات بهندسة حلوان: القاهرة الـ 14 عالميا في تحويل السيارات لـ«الغاز الطبيعي»

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أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ ورئيس قسم السيارات بهندسة حلوان، أن مصر تحتل المرتبة الـ 14 عالميًا في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها لجنة الصناعة بنقابة المهندسين، برئاسة المهندس جمال عسكر، حول رؤية مصر 2030 ومبادرتي رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لتمكين مصر من صناعة السيارات الكهربائية، وإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغار الطبيعي والتحول الأخضر عن طريق الهيدروجين الأخضر.

وقال «أبو اليزيد»: «تم تحويل 176 ألف سيارة من ماركات عديدة للعمل بالغاز الطبيعي، وعملية التحويل بسيطة للغاية، وتحقق مزايا بيئية واقتصادية عديدة، ولكن عملية التحويل تلك لها شروط وقيود تقنية، فليست كل السيارات مؤهلة لهذا التحويل، الذي يقلل من قوة السيارة بنسبة تتراوح بين 25% إلى 30%، وبالتالي يجب إجراء اختبارات مسبقة للسيارة المراد تحويلها للغاز، للتأكد من أنها ستكون قادرة على العمل بكفاءة، إذا تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي».

وأضاف: «تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي يواجه تحديًا كبيرًا، وهو قلة محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي التي يصل عددها حاليًا إلى 160 محطة فقط، مشيرًا إلى أن الأنسب في الفترة الحالية هو تحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعي داخل المدن، وبالبنزين خارج المدن».

وأكد «أبو اليزيد» على أن طلاب قسم السيارات بهندسة حلوان يصممون سنويًا عربتين، أو ثلاث عربات كهربائية، وتصميماتهم منذ 2014 تشارك في مسابقات عالمية وتحقق مراكز متقدمة وتتفوق على تصميمات جامعات أمريكية وأوروبية، ففي مصر شباب واعد في مجال تصميم السيارات، ولو أتيحت لهم الإمكانات المادية لحققوا نتائج مبهرة.

وأكدت الدكتورة وفاء علي، خبيرة الطاقة والاستدامة، أن مصر أبهرت العالم فيما حققته في ملف الطاقة مؤخرًا، فخلال سنوات قليلة تحولت مصر من دولة مستوردة للطاقة إلى دولة مصدرة، ولدى الدولة المصرية استراتيجية واعدة لزيادة إنتاج الطاقة بنسبة 42% حتى 2035.

وأضافت: «الرهان الآن في العالم كله على الهيدروجين الأخضر، والاستراتيجية العالمية للطاقة تقوم على زيادة إنتاج الهيدروجين الأخضر من 60 مليون طن حاليًا إلى 320 مليون طن في 2030، وهو ما سيحقق استثمارات قيمتها 300 مليار دولار، ويوفر 400 ألف فرصة عمل عالميًّا».

وتابعت: «مصر تمتلك كنوزًا من الطاقة الجديدة، والمتجددة سواء الطاقة الشمسية، أو طاقة الرياح، وانضم إليها مؤخرًا طاقة الهيدروجين الأخضر، والأخير لو تم استخدامه في محطات توليد الكهرباء بدلًا من الغاز، فسيوفر مليار دولار سنويًا، وما شهده قطاع الطاقة مؤخرًا من إنجازات أبهرت العالم، يعود الفضل فيه للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أولى اهتمامًا كبيرًا بقطاع الطاقة، ودعّمه بشكل غير مسبوق، وهو ما شجَّع كبرى شركات الطاقة لاستثمار أموالها في مصر، التي تعد البوابة الذهبية لإفريقيا وأوروبا».