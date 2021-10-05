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مطالبة برلمانية بتفعيل عقوبة من يتقاعس عن تعيين 5% من ذوي الاعاقة

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مطالبة برلمانية بتفعيل عقوبة من يتقاعس عن تعيين 5% من ذوي الاعاقة مطالبة برلمانية بتفعيل عقوبة من يتقاعس عن تعيين 5% من ذوي الاعاقة

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طالبت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، بسرعه تفعيل تعديلات قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، والتي من بينها تفعيل نسبة الـ5% في تعيين الأشخاص ذوي الإعاقة ومعاقبة من يخالف هذا القرار بالحبس.

وأكدت أبوالسعد، خلال البيان الصادر لها، أن تطبيق نص القانون الذي يلزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل أن يعين نسبة 5% من ذوي الإعاقة، وبناء عليه أصبح هذا الأمر من الحقوق المكتسبة ولكن حتى الآن لم يتم تفعيل هذه المادة بالشكل المنصوص عليه في الفلسفة التشريعية للقانون.

وأضافت البرلمانية، أن كثير من الأشخاص ذوي الإعاقة عندما يتقدمون للعمل في إطار النسبة القانونية المخصصة لهم 5%، يقابلون بالرفض خاصة في القطاع الخاص، ولذلك لأبد من تطبيق عقوبة من يتقاعس عن تفعيل هذه المادة بالحبس.

وشددت وكيل لجنة المشروعات المتوسطة بمجلس النواب، على ضرورة تأهيل وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة تمهيدًا لدمجهم في منظومة العمل بكافة مؤسسات وهيئات الدولة المختلفة ترجمة لاهتمام الدولة بتمكين الشباب ودمج ذوي القدرات الخاصة في المجتمع.​

المصرى اليوم

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