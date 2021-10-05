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مطالبة برلمانية بعودة المنطقة الحرة ببورسعيد ووضع آليه لتعزيز النشاط التجاري بالمحافظة

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مطالبة برلمانية بعودة المنطقة الحرة ببورسعيد ووضع آليه لتعزيز النشاط التجاري بالمحافظة مطالبة برلمانية بعودة المنطقة الحرة ببورسعيد ووضع آليه لتعزيز النشاط التجاري بالمحافظة

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أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الإقتصادية بمجلس النواب، أن محافظة بورسعيد عانت كثيرًا من تغيير وتبديل السياسات الاقتصادية منذ عشرات السنين بسبب إلغاء المنطقة الحرة العامة بالمحافظة، وهو الأمر الذي لايزال يترك أثره السلبى على أهالى المدينة حتى الآن، لافتًا إلى أن حال بورسعيد تغير للأحسن بفضل الخطى الثابتة للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح ، ولكن أهالى المحافظة مازال يحدوهم الأمل في الأفضل من ذلك، وخاصة أن إلغاء المنطقة الحرة أفقد الآلاف من أبناء بورسعيد مصادر رزقهم وفقدت معها المحافظة إحدى رئتيها.

وطالب «عمار»، بضرورة وضع آليه واستراتجية شاملة لتعزيز النشاط التجاري للمحافظة بتحويل بورسعيد إلى منطقة حرة وفقًا لشروط وضوابط يحدده القانون، مما سيكون له انعكاس ايجابي على الاقتصاد القومي، خاصة أن المحافظة كانت منتعشة اقتصاديًا إبان الفترة التي كانت فيها المدينة حرة تجاريًا.

ولفت عضو لجنة الشؤؤون الإقتصادية بمجلس النواب، إلى أنه منذ إنشاء المنطقة الحرة ببورسعيد في يناير 1976 تسببت في تحقيق انتعاش تجاري بالمدينة بسبب البضائع المستوردة الواردة إليها، وارتبط أسم المدينة بالتجارة طوال أكثر من ربع قرن، حتي تم استصدار القانون رقم 5 لسنة 2002 الذي يلغي المنطقة الحرة ببورسعيد، ليعيش أهالي المحافظة سنوات في حالة من التدهور الاقتصادي خاصة وأن أكثر من 50% من أهالي بورسعيد يعملون بالتجارة وهي المصدر الرئيسي والأساسي لهم.

وقال «عمار»، إن عودة المنطقة الحرة ستكون بمثابة علاجًا حقيقيًا لكافة مشاكل المحافظة وأهليها خاصةً عقب حالة الركود التجارى التي تشهده المحافظة منذ قرار إلغاء المنطقة الحرة بالمحافظة حتى الآن، مشددًا على ضرورة وجود آلية تنفيذية محصورة في نشاط الاستيراد للسلع الاستهلاكية فقط، بهدف تحول المحافظة في المرحلة المقبلة إلى هونج كونج، وسنغافورة، أخرى بالشرق الأوسط، بالتوازي مع جهود القيادة السياسية في تطوير مشروعات البنية التحتية، وادخال الصناعات الثقيلة للمحافظة، وايضًا إطلاق العديد من المشروعات التنموية بمنطقة شرق التفريعة.

المصرى اليوم

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