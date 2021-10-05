رئيس «الشيوخ» يعلن فتح باب تعديل رغبات اللجان النوعية.. والانتخابات غدا الأربعاء

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أعلن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، فتح باب تعديل رغبات الانضمام للجان النوعية بالمجلس، وأمهل الأعضاء خلال الجلسة الافتتاحية اليوم الثلاثاء، مدة زمنية حتى الثانية مساء اليوم، لتلقى طلبات تعديل الرغبات، إستعدادا لإجراء إنتخابات هيئات مكاتب اللجان غدا.

وتنص المادة 39 من لائحة مجلس الشيوخ على: «تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.

فيما نصت المادة 40 على: يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادى في الموعد الذي يحدده، طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان. ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان.

كما تنص المادة 41 على: يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس النوعية