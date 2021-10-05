أخبار عاجلة

جامعة الأقصر تفتح باب التسجيل للسكن بالمدن الجامعية لطلاب كلية الطب -
الإسكان: إعفاء 90% من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة لهذه الوحدات -
السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين (التفاصيل) -
نطق أخطر عبارة بعالم الطيران.. راكب يؤخّر إقلاع طائرة ساعتين -
"المسند" يبشّر بالهطولات المطرية: اليوم هو باكورة موسم الوسم -
"صحة المدينة المنورة" تنفّذ 694 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية -
"البيئة" تُطلق خدمة تراخيص تفريخ الأسماك في البحار والمياه العذبة -
بـ 201 ألف ريال.. بيع أغلى صقر في النسخة الثانية لمزاد نادي الصقور السعودي -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرّمة -
"سدكو كابيتال" تطلق صندوقي أسهم عالميين بالشراكة مع "أموندي" لإدارة الأصول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس «الشيوخ» يعلن فتح باب تعديل رغبات اللجان النوعية.. والانتخابات غدا الأربعاء

Print
رئيس «الشيوخ» يعلن فتح باب تعديل رغبات اللجان النوعية.. والانتخابات غدا الأربعاء رئيس «الشيوخ» يعلن فتح باب تعديل رغبات اللجان النوعية.. والانتخابات غدا الأربعاء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، فتح باب تعديل رغبات الانضمام للجان النوعية بالمجلس، وأمهل الأعضاء خلال الجلسة الافتتاحية اليوم الثلاثاء، مدة زمنية حتى الثانية مساء اليوم، لتلقى طلبات تعديل الرغبات، إستعدادا لإجراء إنتخابات هيئات مكاتب اللجان غدا.

وتنص المادة 39 من لائحة مجلس الشيوخ على: «تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.

فيما نصت المادة 40 على: يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادى في الموعد الذي يحدده، طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان. ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان.

كما تنص المادة 41 على: يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس النوعية

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
جامعة الأقصر تفتح باب التسجيل للسكن بالمدن الجامعية لطلاب كلية الطب

جامعة الأقصر تفتح باب التسجيل للسكن بالمدن الجامعية لطلاب كلية الطب

الإسكان: إعفاء 90% من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة لهذه الوحدات

الإسكان: إعفاء 90% من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة لهذه الوحدات

السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين (التفاصيل)

السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين (التفاصيل)

كثافات عالية فى هذه الطرق

كثافات عالية فى هذه الطرق