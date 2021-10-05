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"محافظ الأفلاج" يترأس اجتماع اللجنة الفرعية للدفاع المدني

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"محافظ الأفلاج" يترأس اجتماع اللجنة الفرعية للدفاع المدني "محافظ الأفلاج" يترأس اجتماع اللجنة الفرعية للدفاع المدني
للوقوف على الاستعدادات لمواجهة الأمطار والسيول وتهيئة العبارات

ترأس محافظ الأفلاج المكلف عبدالله بن غالب المطيري اليوم بمقر المحافظة، اجتماع اللجنة الفرعية للدفاع المدني.

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره أعضاء اللجنة، مناقشة عدد من المواضيع من أهمها ما اتُّخذ من إجراءات، وما أُنجز من مهام وتوصيات بخصوص ما لوحظ بعد هطول الأمطار السابقة، وما يتعلق بمخاطر السيول والاستعدادات الجديدة لمواجهة خطورة السيول ومجاري الأودية وما قد تشكله من خطورة، والتأكد من تهيئة عبّارات السيول خارج المحافظة وداخلها، وتصريف مياه السيول في الشوارع الداخلية، والعمل على ما يحقق السلامة العامة من كل المخاطر لا سمح الله. كما نوقش في الاجتماع موضوع سوق الأعلاف وما أُنجز حياله.

وأكد محافظ الأفلاج عبدالله المطيري أهمية تضافر الجهود بين كل الجهات المعنية وتنفيذ المهام المنوطة بكل جهة، واتخاذ التدابير الوقائية، والحرص على سلامة المواطنين والمقيمين بالمحافظة والقرى التابعة لها، وتم تكليف كل من رؤساء البلديات التابعة للمحافظة ومسؤول وزارة النقل ومدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة كل فيما يخصه، بالرفع بشكل عاجل عن المعوقات إذا وجدت؛ حتى يتم الرفع بها لمقام الإمارة للتوجيه حيالها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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